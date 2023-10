Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Vorgarten - Mähroboter wird entwendet

Varel (ots)

Am 03.10.2023 kam es in der Ahornstraße in Varel zu einem Diebstahl eines Mähroboters. Dieser war im Vorgarten in seiner entsprechenden Mährobotergarage geparkt und gab letztmalig um 21:23 Uhr ein Signal an dessen Eigentümer. Bei dem entwendeten Mähroboter handelt es sich um einen der Marke WORX.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt bzw. Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451-923115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell