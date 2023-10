Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Achtsamkeit & Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit

Varel (ots)

Die Verkehrswacht Varel Friesische Wehde e. V. initiiert zusammen mit der Vareler Polizei, der Stadt Varel und den Gemeinden Zetel und Bockhorn die Aktion Sichtbarkeit, die von der Landesverkehrswacht Niedersachsen angeboten wurde. Es geht um mehr Sicherheit im Radverkehr.

Das Fahrrad gewinnt als nachhaltige Mobilitätsform stetig an Bedeutung. Ob für den Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit: 55 Prozent der Menschen halten es für ein unverzichtbares Verkehrsmittel.

Niedersachsen ist Fahrradland. In keinem anderen Flächenland werden prozentual mehr Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Allerdings ist die Zahl der Fahrradunfälle mit schweren Verletzungen und Todesfolge immer noch viel zu hoch, so auch Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel.

Auch im Landkreis Friesland gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Verkehrsunfälle, an denen Zweiräder beteiligt waren. Für mehr Sicherheit im Radverkehr, gerade vor Beginn der dunklen Jahreszeit, soll nun eine weitere Kampagne im urbanen Raum von Niedersachsen sorgen. Die Aktion findet landesweit, also in ganz Niedersachsen, statt.

"Sichtbarkeit" und "Achtsamkeit" sind die Botschaften, so Rainer Schönborn, 1. Vorsitzender der Verkehrswacht Varel, Friesische Wehde, für insbesondere Radfahrende und Kraftfahrzeugführende.

Mit den ausdrucksstarken und symbolträchtigen Aktionselementen (Radinstallationen, Spannbändern, leuchtende Poster) sollen sich die Botschaften in den Köpfen der Verkehrsteilnehmer festsetzen, sagt Stefan Satthoff, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des PK Varel und gleichzeitig Geschäftsführer der Verkehrswacht.

Die Radinstallationen von drei Fahrrädern und 14 Spannbänder wurden heute an stark befahrenden Straßen in Varel, Zetel und Bockhorn in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Bauhöfe aufgestellt, gibt Eugen Schnettler weiterhin an.

