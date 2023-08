POL-MG: Zeugensuche nach Drive-in Auffahrunfall

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Samstag, 26. August, um 11.40 Uhr auf dem Evangelischen Friedhof an der Nordstraße in Rheydt einer 77-Jährigen ihre Halskette geraubt. Der Mann fuhr mit dem Fahrrad auf dem Friedhof umher. Er hielt an und fragte die Frau, ob sie ihm den Weg zur Mühlenstraße erklären könne. Während des Gesprächs riss der Mann der 77-Jährigen ihre Goldkette vom Hals und stieg ...

