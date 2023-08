Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann raubt Frau Halskette auf Friedhof

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstag, 26. August, um 11.40 Uhr auf dem Evangelischen Friedhof an der Nordstraße in Rheydt einer 77-Jährigen ihre Halskette geraubt.

Der Mann fuhr mit dem Fahrrad auf dem Friedhof umher. Er hielt an und fragte die Frau, ob sie ihm den Weg zur Mühlenstraße erklären könne. Während des Gesprächs riss der Mann der 77-Jährigen ihre Goldkette vom Hals und stieg wieder auf das Fahrrad. Die Frau versuchte, den Mann an der Flucht zu hindern, woraufhin der Mann die 77-Jährige gegen Arme und Hals schlug und leicht verletzte. Er flüchtete in Richtung Friedhofstraße.

Der unbekannte Täter soll circa 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe schwarze Haare, eine schlaksige Statur und ein auffällig schmales Gesicht. Sein Erscheinungsbild sei südländisch gewesen. Zur Tatzeit soll der Mann eine kurze, dunkle Hose, ein blaues T-Shirt mit einer gelben 10 auf dem Rücken und eine bunte Kappe getragen haben. Das Fahrrad war dunkel und auf dem Gepäckträger ein Fahrradkorb angebracht.

Die eingesetzten Beamten konnten in der Nähe keine Person ausfindig machen, auf die diese Beschreibung zutraf.

Daher bitte sie um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell