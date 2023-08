Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe stehlen Kupferbauteile: Wert im unteren fünfstelligen Bereich

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind im Tatzeitrum zwischen Freitag, 25. August, um 15.30 Uhr und Samstag, 26. August, um 6 Uhr in ein Produktionsgebäude an der Trompeterallee in Wickrath-Mitte eingebrochen. Sie entwendeten eine größere Menge Kupferbauteile, deren Wert im unteren fünfstelligen Bereich liegt.

Die Täter brachen das Zufahrtstor zum Firmengelände auf und hebelten dann die Tür zur Produktionshalle auf. Ihr Diebesgut müssen die Einbrecher mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

