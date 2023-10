Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradfahrer stürzt aufgrund plötzlich geöffneter Pkw-Tür. Pkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.10.2023, gg. 16:10 Uhr, kam es in der tom-Brok-Straße auf Höhe Hausnummer 22 zu einem Verkehrsunfall. Nachdem ein Fahrradfahrer einem, unerlaubt auf dem Fahrradweg haltenden, Pkw nach links auf die Fahrbahn auswich, öffnete der Pkw-Fahrer in diesem Moment die Fahrzeugtür. Der Fahrradfahrer kollidierte mit der Fahrzeugtür und kam zu Fall. Sein Fahrrad wurde dabei beschädigt. Der Pkw-Fahrer fuhr davon und kümmerte sich nicht um den verunfallten Fahrradfahrer. Bei dem Pkw soll es sich um einen SUV in heller Farbe handeln.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen sich unter 04421-9420 zu melden.

