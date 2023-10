Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven 13. - 15.10.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am 14.10.2023, um 01:32 Uhr, befuhr ein 36 -jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Friedrich-Paffrath-Straße in nördliche Richtung. Im Kreisverkehr in Höhe der Jade Hochschule kam der Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr über die Grünfläche des Kreisverkehrs wobei sich das Fahrzeug überschlug und ein Verkehrszeichen touchierte. Nach dem Überschlag kam das Fahrzeug auf den Rädern zum Stehen und der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand (AAK: 1,58 Promille). Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger Am 13.10.2023, um 12:00 Uhr, kam es in der Höhe eines Verbrauchermarktes im Bereich Friedrich-Paffrath-/Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 75-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Zur Unfallzeit überquerte der Fußgänger die Fahrbahn der Friedrich-Paffrath-Straße und verweilte kurzfristig auf dem Fahrbahnteiler, um den Verkehr zu beobachten. Als der Fußgänger dann in einem vermeintlich für ihn günstigen Zeitpunkt die Fahrbahn weiter überqueren wollte, übersah dieser den in einem Wendemanöver um den Fahrbahnteiler befindlichen Pkw einer 68-jährigen Fahrzeugführerin. Der Fußgänger wurde seitlich von diesem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert wodurch dieser einen offenen Knochenbruch im Bereich des Knöchels erlitt. Der Fußgänger wurde mit dem Rettungswagen ins Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch verbracht. Versuchter Wohnungseinbruch Am 13.10.2023, gg. 23:20 Uhr, kletterte ein bisher unbekannter Täter auf ein vor einem Wohnhaus in der Peterstraße aufgestelltes Baugerüst und versuchte dort das Fenster einer Wohnung im Hochparterre aufzuhebeln. Nach dem ihm dieses nicht gelungen war versuchte er auf der Gebäuderückseite zunächst auch ein Fenster aufzuhebeln und auf den zu dieser Wohnung gehörenden Balkon zu steigen. Als auch dieser Versuch misslang und sich Zeugen dem Ereignisort näherten, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Räuberische Erpressung durch zwei jugendliche Täter Am 14.10.2023, gg. 15:22 Uhr, kam es zu einer räuberischen Erpressung im Bereich Weser-/Kurze Straße. Die beiden jugendlichen Täter bauten sich in bedrohlicher Weise vor dem Geschädigten auf und forderten von diesem die Übergabe des mitgeführten Bargeldes. Unter dem Eindruck der durch die Täter erzeugten Drohkulisse händigte der Geschädigte den beiden Tätern wie gefordert das mitgeführte Bargeld aus. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt. Aufgrund der Täterbeschreibung konnten die Täter im Bereich des Kaiser-Wilhelm-Platzes festgestellt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

