Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - Radfahrer stürzt - Tesla-Insassen und zwei weitere Zeuginnen werden gebeten sich zu melden!

Schortens (ots)

Am Dienstag, 10.10.23, kam es an der Kreuzung Addernhausener Straße/Klosterweg in Schortens zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten E-Bike-Fahrer. Gegen 11:00 Uhr überquerte dieser den Klosterweg, als er von einem dunklen Tesla gestreift wurde. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Insassen des Teslas nahmen zwar Kontakt zu dem gestürzten Radfahrer auf, jedoch wurde es versäumt, die Personalien auszutauschen. Deshalb werden nun insbesondere die Insassen dieses Fahrzeuges sowie zwei Autofahrerinnen, welche dem gestürzten Radfahrer zu Hilfe kommen wollten, gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

