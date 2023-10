POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn

Wilhelmshaven (ots) - Sachbeschädigung: In der Anton-Günther-Straße in Jever, geraten am Freitag Nachmittag gegen 16.30 Uhr zwei Männer in einen Streit. Nachdem der 59-jährige Beteiligte angeblich von einem unbekannten Mann in gefährlicher Weise überholt worden war, fuhr er diesem nach und stellte ihn kurz darauf zur Rede. Im Verlauf des Streitgespräches riss ihm sein Kontrahent das Mobiltelefon aus der Hand und ...

mehr