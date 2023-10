Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 06.10.-08.10.2023

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung:

In der Anton-Günther-Straße in Jever, geraten am Freitag Nachmittag gegen 16.30 Uhr zwei Männer in einen Streit. Nachdem der 59-jährige Beteiligte angeblich von einem unbekannten Mann in gefährlicher Weise überholt worden war, fuhr er diesem nach und stellte ihn kurz darauf zur Rede. Im Verlauf des Streitgespräches riss ihm sein Kontrahent das Mobiltelefon aus der Hand und warf dieses zu Boden. Das Telefon wurde dabei leicht beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-74490.

Verkehrsunfall:

26441 Jever, Bahnhofstraße/Adolf-Ahlers-Straße, 06.10.2023, 16.35 Uhr: Ein 45-jähriger Mann will unter Nutzung einer Verkehrsinsel mit Querungshilfe die Bahnhofstraße zu überqueren. Hierbei übersieht er den Pkw einer 34-jährigen Frau, die auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs ist. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer auf die Motorhaube geschleudert wird und schließlich in die Windschutzscheibe des Pkw prallt. Am Fahrrad und am Pkw entstehen jeweils leichte Sachschäden. Der Fahrradfahrer bleibt augenscheinlich unverletzt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person: 26419 Schortens, Jeversche Straße, 07.10.2023, 17.50 Uhr

Eine alleinbeteiligte 65-jährige Frau befährt mit ihrem Elektro-Fahrrad die Jeversche Straße. Bei dem Versuch, den Bahnhübergang zu überqueren, gerät vermutlich das Vorderrad derart in die Gleise, dass die Frau sich nicht mehr auf dem Fahrrad halten kann und stürzt. Die Frau erleidet dabei Kopfverletzungen und muss mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort: 26441 Jever, Friesenweg, 06.10.2023, 06.55 Uhr

Beim Rangieren stößt eine 58-jährige Frau mit ihrem Pkw gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und beschädigt diesen. Die Verursacherin entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorgang wird von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet. Die Unfallverursacherin erwartet nun ein Strafverfahren.

Schwerer Diebstahl:

Unbekannte Täter verschaffen sich, während der Öffnungszeit eines Verbrauchermarktes in der Heinrich-Steinberg-Straße in Hohenkirchen, auf unbekannte Weise Zugang zu nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Räumlichkeiten und entwenden dort mehrere Stangen Zigaretten, sowie mehrere Mobiltelefone. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wangerland unter 04463-808910.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort: 26434 Wangerland, Bäderstraße, 07.10.2023, 08.45 Uhr bis 09.05 Uhr

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Tiguan, der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes geparkt war. Der Unbekannte entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wangerland unter 04463-808910.

Beleidigung:

Eine 52-jährige Frau parkt auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße in Schortens ihren Pkw vorwärts in eine Parklücke ein. Daraufhin steigt ein unbekannter Mann aus dem bereits daneben geparkten Fahrzeug aus, behauptet eine Kollision der beiden Fahrzeuge und wird dabei in erheblichen Maße und in großer Lautstärke verbal aggressiv. In diesem Zusammenhang macht der unbekannte Mann gegen die Geschädigte mehrere Äußerungen mit ehrverletzendem Inhalt. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort: 26441 Jever, Wittmunder Straße 07.10.2023, 07.55 Uhr

Ein zufällig anwesender Polizeibeamter beobachtet, wie auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein älterer Herr mit seinen Pkw rückwärts fährt und dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw stößt. Obwohl der geparkte Pkw dabei beschädigt wird, setzt der Verursacher seine Fahrt unbeirrt fort. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte:

Nachdem aus einem Haus im Klein-Ostiemer-Weg in Schortens innerhalb von wenigen Minuten gleich mehrere Notrufe abgesetzt wurden, wird eine Polizeistreife am 07.10.2023, gegen 18.23 Uhr, mit der Überprüfung beauftragt. Die Beamten treffen vor Ort auf eine ältere Dame, die fest davon auszugehen scheint, dass es sich um falsche Polizeibeamte handelt, die sie überfallen wollen. Die Dame ist, trotz uniformierter Beamte und deutlich erkennbarem Funkstreifenwagen, partout nicht vom Gegenteil zu überzeugen und leistet bei den durchzuführenden Maßnahmen den Beamten gegenüber erheblichen Widerstand. Erst unter Hinzuziehung eines Familienmitgliedes kann die Situation beruhigt werden. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Verkehrsunfall:

26434 Wangerland, Wiarder Altendeich, 07.10.2023, 19.55 Uhr

Eine 57-jährige Frau befährt mit ihrem Pkw die Landesstraße 809, aus Richtung Wiarden kommend, in Richtung Wiarder Altendeich (Landesstraße 810). Vermutlich aufgrund von Dunkelheit und starken Regen übersieht sie den Einmündungsbereich und fährt weiter geradeaus. Dabei stößt sie mit einem Weidetor zusammen und landet auf der dahinterliegenden Weide. Es entsteht Sachschaden am Pkw, sowie an dem Weidetor.

Wechselseitige Körperverletzung:

Am 07.10.2023 kommt es gegen 10.35 Uhr in der Bahnhofstraße in Hohenkirchen zu einem handfesten Streit zwischen zwei stark alkoholisierten Männern. Dieser mündet in einer massiven Schlägerei, bei dem die 39- und 45 Jahre alten Männer jeweils leicht verletzt werden. Die Ermittlungen dauern an.

