POL-GF: Fahrradregistrierung - Kein Fahrrad ohne Kennzeichen

Gifhorn (ots)

Seit vielen Jahren registriert die Polizei Gifhorn in mehreren, über das Jahr verteilten Aktionen Fahrräder. So auch am kommenden Wochenende, das Präventionsteam der Polizei Gifhorn lädt zu Fahrradregistrierung ein. Das Interesse an der Aktion "Kein Fahrrad ohne Kennzeichen" ist weiterhin hoch. Am kommenden Samstag, dem 22.04.2023, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, werden daher auf dem ehemaligen BGS-Gelände am Wilscher Weg Ihre Fahrräder und Pedelcs durch das Präventionsteam registriert. Mitzubringen sind neben dem Fahrrad/ Pedelc die dazugehörigen Kaufunterlagen und ein Personalausweis.

Zeitgleich und ebenfalls auf dem ehemaligen BGS-Gelände findet die beliebte Versteigerung von Fundsachen durch die Stadt Gifhorn statt. Versteigert werden eine große Anzahl an Fahrrädern sowie weitere Fundstücke, darunter auch Unikate wie zum Beispiel ein Boot, Rasenmäher und ein Laubsauger.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell