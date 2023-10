Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 06.10-08.10.2023

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Durch Beamte des PK Varel wurde am Samstag, gegen 17:05 Uhr, in der Bockhorner Straße in Varel ein Kleinkraftrad festgestellt, das mit einer überhöhten Geschwindigkeit unterwegs war. Zunächst versuchte sich der 21-jährige Fahrzeugführer einer Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer konnte lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Eine erforderliche Fahrerlaubnis besaß er nicht. Zudem wurden Manipulationen an dem Kleinkraftrad festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde die Betriebserlaubnis und das Kennzeichen eingezogen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell