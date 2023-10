POL-WHV: Nachtragsmeldung: Ursache für Brand beim TuS Varel geklärt

Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch, 04.10.23 um 11:24 Uhr, kam es zu einem versuchten Fahrraddiebstahl in der Weidenstraße in Wilhelmshaven. Ein junger Mann, ca. 18 Jahre alt, wurde dabei beobachtet, wie er sich an zwei verschlossenen Fahrrädern vor einem Mehrfamilienhaus zu schaffen machte. Beim Wegtragen eines der Fahrräder wurde der Täter schließlich durch eine ...

