POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 29.09.2023 - 01.10.2023

Varel - Brand der Umkleidekabine am Waldstadion in Varel In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Brand eines Gebäudes am Vareler Waldstadion. Ein aufmerksamer Anwohner meldete gegen 02:30 Uhr, dass das Gebäude, das sich vor dem Eingang zum Stadion befindet, brennt und welches als Umkleidekabine und Geräteraum der Sportvereine genutzt wird. Die hinzugerufene Vareler Feuerwehr konnte den Brand löschen, am Gebäude und den Gerätschaften entstand dennoch großer Schaden. Zur Brandursache und Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Bockhorn - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Freitagvormittag kam es in der Kranenkamper Straße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Die 28-jährige Fahrerin des Pedelecs, die in Richtung Lange Straße fuhr, übersah den von rechts kommenden bevorrechtigten Pkw, der die Weißenmoorstraße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge die Pedelec-Fahrerin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 42-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

