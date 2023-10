POL-WHV: Komplettentwendung eines Hyundai Tucson - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, 02.10.23, um 18:00 Uhr, kam es in der Kirchreihe / Ecke Herbartstraße in Wilhelmshaven zu einem dreisten Diebstahl. Einer 84-Jährigen wurde während ihrer Fahrradfahrt aus dem auf dem Gepäckträger befindlichen Fahrradkorb die mitgeführte Handtasche entwendet. Der Täter näherte sich hierbei von hinten mit einem eigenen Fahrrad an ...

mehr