Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Dieb entwendet 84-jähriger Frau Handtasche aus Fahrradkorb - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 02.10.23, um 18:00 Uhr, kam es in der Kirchreihe / Ecke Herbartstraße in Wilhelmshaven zu einem dreisten Diebstahl. Einer 84-Jährigen wurde während ihrer Fahrradfahrt aus dem auf dem Gepäckträger befindlichen Fahrradkorb die mitgeführte Handtasche entwendet. Der Täter näherte sich hierbei von hinten mit einem eigenen Fahrrad an und flüchtete im Anschluss an die Tat auf der Herbartstraße weiter in nördliche Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 20 bis 30 Jahre - ungepflegtes Erscheinungsbild - blonde Haare - schlanke/sportliche Statur - roter Rucksack - sportliches Fahrrad Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter 04421-9420 zu melden.

