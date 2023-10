Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Falscher Polizeibeamter wird überführt - 88-Jähriger wählt den Notruf

Sande (ots)

Am Montag, 02.10.23, um 11:30 Uhr, erhielt ein 88-Jähriger aus Sande einen Telefonanruf. Eine männliche Person gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, dass die Barschaften im Haus bzw. die Geldwerte auf dem Konto des Geschädigten in Gefahr seien. Das lang andauernde Gespräch wurde nur für eine Nachschau von Kontoauszügen kurzzeitig unterbrochen. In diesem Zeitfenster wählte der 88-Jährige, der hier bereits ahnte, dass es sich um eine Betrugsmasche handeln könnte, den Notruf. Die Leitstelle gab dem Senior Verhaltenshinweise zum weiteren Vorgehen. Zuvor war dem 88-Jährigen durch den Täter aufgetragen worden, vorhandenes Bargeld zu kuvertieren und vor die Haustür zur Abholung zu deponieren. Als nun wenig später ein "Falscher Polizeibeamter" das Kuvert abholen wollte, klickten die Handschellen. Polizeikräfte hatten sich zwischenzeitlich positioniert. Im Fahrzeug des 20-jährigen Festgenommenen mit Wohnort in Aurich konnte u.a Bargeld in einem höheren fünfstelligen Bereich und eine Vielzahl verschiedener Waffen beschlagnahmt werden. In diesem Zusammenhang kam es zu einer sehr guten Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, da sich diverse Folgemaßnahmen anschlossen. Die Ermittlungen zu diesem Fall als auch zu weiteren möglichen Verbindungstaten dauern an.

