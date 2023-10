Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever 03.10.2023

Wilhelmshaven (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol Am 02.10.2023, gegen 23:35 Uhr, können Zeugen einen weißen Transporter der Marke Mercedes-Benz mit auffälliger Fahrweise beobachten. Das Fahrzeug, welches zunächst die B436 in Richtung Sande befährt, gerät hierbei mehrfach in den Gegenverkehr und zwingt andere Verkehrsteilnehmer zum Teil dazu, in die Berme auszuweichen. Der Transporter fährt hierbei zunächst an der A29 - AS Sande vorbei und begibt sich in den Kreisverkehr Oldenburger Damm / Weserstraße in Sande, ehe sich der Fahrzeugführer des Transporters entschließt, wieder zurück in Richtung A29 zu fahren. An der Anschlussstelle Sande fährt der Transporter in Richtung Oldenburg auf die A29 auf. Hierbei nutzt der Fahrer des Transporters beide Fahrspuren und den Seitenstreifen vollständig aus. Ein anderer Verkehrsteilnehmer, welcher den Transporter überholen will, muss hierbei eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Beamte des PK Jever, PK Varel und des PK BAB Oldenburg können das Fahrzeug schließlich an der Anschlussstelle Varel-Bockhorn mittels Anhaltesignalgeber von der Autobahn lotsen. Hierbei versucht der Fahrer des Transporters sich im Stadtgebiet Varel kurzzeitig durch Flucht zu entziehen, kann jedoch durch die eingesetzten Einsatzkräfte zum Anhalten bewegt werden. Bei dem Fahrer und den weiteren Insassen handelt es sich um drei männliche Personen zwischen 23 und 28 Jahren. Das Fahrzeug gehört zu einem Logistik-Unternehmen, bei dem die Fahrzeuginsassen angestellt sind. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergibt einen Wert von 1,64 Promille. Der Führerschein des Fahrzeugführers wird daraufhin beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt, insbesondere zu den diversen, von Zeugen beobachteten, Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell