POL-WHV: Brand in Zetel

Sande/Mariensiel (ots) - Am Sonntag, 01.10.2023, zwischen 15:30 - 16:30 Uhr, wurde eine Sitzgruppe im Bereich des Sieltores in Mariensiel durch Unbekannte mit Farbe, in Form von Fußballslogans, beschmiert. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04461-74490 bei der Polizei in Jever zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven ...

