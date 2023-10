POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel 03.10.2023

Zetel (ots) - Zum Brand eines Garagenanbaus kam es am frühen Sonntag, 01.10.23, gegen 05:15 Uhr, Am Teich in Zetel. Aufmerksame Anwohner bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr. Die FFW Zetel konnte den Brand schnell löschen und eine Ausbreitung verhindern. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen, die Brandursache ist bislang unklar. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und ...

