POL-WHV: Pressemeldung Polizei Wilhelmshaven 03.10.23

Handtaschendiebstahl

In der Kirchreihe kam es am Montag gegen 18:00 Uhr zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einen Fahrradkorb. Das 84-jährige Opfer fuhr mit dem Rad, als sich eine männliche Person, ebenfalls auf dem Fahrrad, von hinten näherte und die Handtasche aus dem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger nahm. Die ältere Dame kam dadurch ins Straucheln und stürzte mit dem Fahrrad und verletzte sich. Die Handtasche wurde in der Nähe aufgefunden, der Dieb hatte allerdings die Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag an sich genommen. Vor Ort meldeten sich Augenzeugen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen wenden sich bitte unter 04421/942-215 an die Polizei.

Räuberischer Diebstahl

Am 03.10.23 , kurz nach Mitternacht, kam es in einem Supermarkt am Mühlenweg zu einem Ladendiebstahl von Alkoholika. Nach dem Ansprechen durch Angestellte schubst der Täter die Angestellten zur Seite und kann mit der Beute fliehen. Der Täter ist bekannt. Es wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Kellereinbrüche

In der Nacht zum 02.10.23 kam es in der tom-Brok-Straße und in der Störtebekerstraße zu 11 Kellereinbrüchen, bei denen teilweise Werkzeug entwendet wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Trunkenheit im Verkehr

Am 03.10.23 gegen 04:00 Uhr fiel einem Zeugen ein Fahrradfahrer auf der Kraftfahrstraße L810 auf. Die hinzugerufene Polizei stellte einen 24-jährigen Mann fest, der in Richtung Hooksiel unterwegs war. Bei dem Fahrradfahrer wurde eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Es wurde eine Blutproben entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am 03.10.2023 wird gegen 05:30 Uhr die Polizei in der Mitscherlichstraße angefordert. Dort soll es zu einer Körperverletzung gekommen sein. Beim Beschuldigten der Tat wird Alkoholbeeinflussung festgestellt. Zudem wird mitgeteilt, dass der 26-jährige mit einem E-Scooter gefahren sei. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Es wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Körperverletzung ermittelt.

