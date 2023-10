Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vermehrtes Auftreten von "Falschen Handwerkern" im Vareler Bereich - Polizei mahnt zur Vorsicht

Varel (ots)

In den letzten Wochen verzeichnete die Polizei ein vermehrtes Auftreten von sogenannten "Falschen Handwerkern". Die Täter klingeln an den Haustüren der potentiellen Opfer und bieten Handwerkerleistungen an, die zum Teil auch ausgeführt werden. Im Anschluss wird ein überhöhter Lohn verlangt, welcher in bar und ohne Rechnung beglichen werden soll. In einem aktuellen Fall fuhren die Täter mit dem 70-jährigen Geschädigten aus dem Ortsteil Rallenbüschen in Varel zu dessen Hausbank und ließen ihn dort zunächst 5000 Euro abheben. Sie setzten ihn im Folgenden unter Druck und forderten weitere Zahlungen. Eine Abhebung in Höhe von 8000 Euro konnte durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter rechtzeitig verhindert werden. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923115 in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Zeugen gebeten sich zu melden, die den 70-Jährigen in Begleitung der Täterschaft beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell