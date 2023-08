POL-MFR: (966) Messerstich während Auseinandersetzung vor Gaststätte in Altenfurt

Nürnberg (ots) - Im Stadtteil Wetzendorf belästigte am Samstagabend (19.08.2023) ein Exhibitionist eine 33-jährige Frau. Der Mann hatte sich dabei in schamverletzender Weise am Fenster seiner eigenen Wohnung gezeigt. Die Frau hatte sich in den Abendstunden in einem Schrebergarten aufgehalten. Hierbei bemerkte sie, dass sich ihr am Fenster eines angrenzenden Wohnhauses ein nackter Mann zeigte, der dabei offensichtlich ...

