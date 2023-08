Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (964) Brennender Traktor setzte Tierscheune in Brand

Münchsteinach (ots)

Der Brand eines Traktors verursachte am Samstag (19.08.2023) im Bereich von Münchsteinach (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) einen Scheunenbrand, bei dem zwei Kühe verletzt wurden. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Gegen 11:45 Uhr war der Feuerwehr gemeldet worden, dass eine an der Staatsstraße 2259 gelegenen Tierscheune in Brand geraten war. Ursache für den Scheunenbrand war offensichtlich ein brennender Traktor, der unmittelbar neben der Scheune abgestellt war. Die Flammen griffen in der Folge auf einen Teil der Tierscheune über, wodurch zwei Kühe verletzt wurden. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren gelang es sowohl den brennenden Traktor als auch die Scheune zu löschen. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Ursache für den Brand des Traktors ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Ansbach übernimmt die weiteren Ermittlungen.

