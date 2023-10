POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Marktstraße - Zeugen gesucht!

Varel (ots) - In den letzten Wochen verzeichnete die Polizei ein vermehrtes Auftreten von sogenannten "Falschen Handwerkern". Die Täter klingeln an den Haustüren der potentiellen Opfer und bieten Handwerkerleistungen an, die zum Teil auch ausgeführt werden. Im Anschluss wird ein überhöhter Lohn verlangt, ...

