Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Bandendiebstahl von Zigaretten in Varel - Zeugen gesucht!

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag, 28.09.23, zwischen 18:25-18:50 Uhr, wurden drei bislang unbekannte Personen mit südosteuropäischem Erscheinungsbild bei einem versuchten Diebstahl von Zigaretten aus einem Discounter in der Straße Alte Bahnlinie in Bockhorn beobachtet. Zwei der drei Personen hielten sich hierbei auf dem Kundenparkplatz auf und beobachteten offensichtlich das Tatobjekt, während die dritte Person den Discounter betrat, Zigaretten aus einem verschlossenen Zigarettenträger entnahm und im Verkaufsbereich zur Wegnahme deponierte. Die Vorgehensweise ist aus dem Bereich der organisierten Kriminalität bekannt. Aus bislang unbekannten Gründen kam es in diesem Fall nicht zum Diebstahl der Zigaretten. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe bei der Aufklärung. Zeugen, die die Personengruppe beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter 04451-923-0 zu melden.

