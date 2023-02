Linz am Rhein (ots) - Am Sonntagabend befuhr ein 29-jähriger Mann aus Unkel die Asbacher Straße in Richtung B 42. Kurz hinter der Einmündung Grabentor kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Der Mann musste zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ursache des Verkehrsunfalls ist noch nicht abschließend geklärt. Rückfragen bitte an: ...

mehr