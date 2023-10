Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Fahrraddiebstahl in der Weidenstraße - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 04.10.23 um 11:24 Uhr, kam es zu einem versuchten Fahrraddiebstahl in der Weidenstraße in Wilhelmshaven. Ein junger Mann, ca. 18 Jahre alt, wurde dabei beobachtet, wie er sich an zwei verschlossenen Fahrrädern vor einem Mehrfamilienhaus zu schaffen machte. Beim Wegtragen eines der Fahrräder wurde der Täter schließlich durch eine Anwohnerin angesprochen. Daraufhin ließ dieser das Fahrrad fallen und flüchtete Richtung Klinikum. Der Täter soll ein schwarzes Basecap, einen schwarzen Hoodie (Kapuze über das Cap gezogen), eine grüne Weste und eine helle Jogginghose getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt bzw. Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

