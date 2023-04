Polizei Hamburg

POL-HH: 230411-2. Einbruch in Supermarkt in Hamburg-Marmstorf - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.04.2023, 18:45 Uhr - 09.04.2023, 10:20 Uhr; Tatort: Hamburg-Marmstorf, Ernst-Bergeest-Weg

Am vergangenen Wochenende kam es in einem Marmstorfer Supermarkt zu einem Einbruch, bei dem die noch unbekannten Täter unter anderem Bargeld aus einem Tresor entwendeten. Die Polizei sucht Zeugen.

Das beauftragte Sicherheitsunternehmen des Marktes stellte am Sonntagmorgen eine offenstehende Eingangstür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten sich die noch unbekannten Täter augenscheinlich durch Aufhebeln der Tür Zutritt zum Markt verschafft. Anschließend hatten sie offensichtlich die Alarmanlage des Geschäfts manipuliert und begaben sich in ein Büro. Hier wurde der sich darin befindende Tresor mittels eines Trennschleifers geöffnet und eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme erbeutet. Nachdem die Einbrecher noch mehrere hundert Zigarettenschachteln aus der Auslage entnommen hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm am Sonntagvormittag die ersten Ermittlungen, bei denen es auch zum Einsatz der Spurensicherung des Landeskriminalamts kam.

Die weiteren Ermittlungen werden nun vom zuständigen Einbruchsdezernat der Region Harburg (LKA 182) geführt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

