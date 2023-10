Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Drogen-und Alkoholkontrollen in Wilhelmshaven und in Varel im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit

Am Freitag, 06.10.23 wurden bereits im Zuständigkeitsbereich Varel schwerpunktmäßig Drogen -und Alkoholkontrollen durchgeführt. In der etwa achtstündigen Kontrollzeit ging es vorrangig darum, eine generalpräventive Wirkung zu erzielen. Die polizeiliche Sonderaktion zeigte, dass Betäubungsmittelverstöße allgegenwärtig sind. Im Rahmen der Aktion wurden vier Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Beamten fanden in geringen Mengen Cannabis, Kokain, Tilidin und Marihuana. Die Schwerpunktkontrolle wurde durch Kräfte des Polizeikommissariats Varel durchgeführt. Unterstützung erhielten sie hierbei vom Zoll sowie von der Diensthundeführergruppe der Polizeidirektion Oldenburg. Am 09.10.23 fand weiterhin die alljährlich wiederkehrende Großkontrolle der Drogenkontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg statt. Gesondert beschulte Polizeibeamte-und Beamtinnen aus den insgesamt sieben Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Oldenburg führten hier die Kontrollen ebenfalls mit Unterstützung der Diensthundeführer der Polizeidirektion Oldenburg und des Hauptzollamtes Wilhelmshaven durch. Die Verkehrsunfallstatistiken der vergangenen Jahre zeigen, dass u. a. das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln eine der Hauptunfallursachen ist. Eine besondere Risikogruppe sind hier die jungen Fahrerinnen und Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren. Erfahrungsgemäß stehen insbesondere am Wochenanfang viele junge Kraftfahrzeugführer und Kraftfahrzeugführerinnen noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, die am Wochenende konsumiert worden sind. Durch gezielte Verkehrskontrollen sollen entsprechende Verstöße aufgedeckt und verfolgt werden. Die Drogenkontrollgruppe der PD Oldenburg führte stationäre Kontrollen im Bereich der Berufsbildenden Schule Wilhelmshaven bis 14:30 Uhr durch. Anschließend wurden die Kontrollen mobil in den Stadtgebieten von Wilhelmshaven, Varel und Jever fortgeführt. Die Großkontrolle wurde durch einen Staatsanwalt und eine Referendarin begleitet. Insgesamt wurden allein am gestrigen Tage 148 Fahrzeuge kontrolliert und mehrere Verstöße festgestellt, so u.a. das Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Trunkenheit im Verkehr, weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten, aber auch Diebstahlsdelikte. In einem Fall wurde der Führerschein beschlagnahmt. Sonderaktionen dieser Art werden im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit auch künftig fortgeführt.

