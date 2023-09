Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen der Polizeiinspektion Bitburg

Bitburg (ots)

Am Mittwoch, den 13.09.2023, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bitburg in Zusammenarbeit mit Beschäftigten der Zentralen Verkehrsdienste Wittlich Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf gefahrene Geschwindigkeit, Ablenkung und technisch veränderte Fahrzeuge durch. Während die zentralen Verkehrsdienste die Geschwindigkeit auf der B51 in der Gemarkung Esslingen in Fahrtrichtung Bitburg gemessen haben, führten die Beamten der Polizeiinspektion in der Saarstraße, Mötscher Straße, sowie der Echternacher Straße Verkehrskontrollen hinsichtlich möglicher Ablenkungsquellen durch. Im Fazit konnten innerhalb von zwei Stunden lediglich zwei Verstöße festgestellt werden, bei denen die betreffenden Fahrzeugführer ihr Mobiltelefon nutzten. Sie erwarten nun entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen. In der Mötscher Straße wurde an einem kontrollierten Fahrzeug ein verbautes Fahrwerk festgestellt, welches nicht durch einen Sachverständigen geprüft war. Aufgrund der erloschenen Betriebserlaubnis wurde hier der Fahrer entsprechend verwarnt. Im Anschluss führten die Beamten an der Einfahrt zum Wohngebiet "Auf dem Monental" Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät durch. Unterm Strich wurden hier fünf Verstöße im Bußgeldbereich und fünf Verstöße im Verwarngeldbereich festgestellt. Auch die Zentralen Verkehrsdienste stellten an der B51 einige Verstöße fest. Bei insgesamt 3340 gemessenen Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit in 101 Fällen überschritten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell