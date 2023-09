POL-PDWIL: Berufsinformationsabend bei der Polizei Prüm

Mannebach (ots) - Am 13.09.2023 gegen 03:00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Faharzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die L 95 von Retterath in Richtung Mannebach. Kurz vor dem Ortseingang von Mannebach befand sich ein größeres Scherbenfeld, welches auf einen vorausgegangenen Unfall hindeutete. Aufgrund des Durchfahrens der Glasscherben, beschädigte der 36-Jährige sich einen Reifen an seinem Fahrzeug, so dass dieser ...

mehr