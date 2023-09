Daun (ots) - Im Zeitraum 08.09.2023 bis 12.09.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Steuerberatungsbüro in der Leopoldstraße in Daun und drangen hier nach gewaltsamen Aufbrechen in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren des Anwesens wurden diverse Büros durchwühlt. Durch den Kriminaldienst der Polizeiinspektion Daun wurde der Tatort spurentechnisch aufgenommen. Es wurden diverse Spuren gesichert, welche nun in die Auswertung gehen. Jegliche Hinweise zur Tat ...

