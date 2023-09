Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung

Rommersheim (ots)

Am 13.09.2023, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der L5 zwischen Rommersheim und Giesdorf zu einem gefährlichen Überholvorgang. Dabei wurde ein Audi A4, der in Richtung Giesdorf unterwegs war, auf einem unübersichtlichen Streckenabschnitt durch einen silbernen BMW überholt. Aufgrund des herannahenden Gegenverkehrs sei der BMW so knapp vor dem Audi wieder eingeschert, dass der Fahrer des Audi eine Gefahrenbremsung vollziehen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Zeugen, insbesondere der/die Fahrer(in) des entgegenkommenden PKW (wahrscheinlich silberner Kastenwagen oder Kombi), werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

