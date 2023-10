Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever 13. 15.10.2023

Wilhelmshaven (ots)

Brand einer Terrassenüberdachung in Schortens Am 13.10.2023, gegen 05:00 Uhr, wurden die Freiwillige Feuerwehr Schortens und das Polizeikommissariat Jever über einen Feuerschein im Bereich des Kreuzweges in Schortens informiert. Die unverzüglich herbeigeeilten Einsatzkräfte konnten das Feuer auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses lokalisieren und eine brennende hölzerne Terrassenüberdachung feststellen. Die Bewohnerin des Wohnhauses wurde von der Polizei evakuiert während die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begann. Die Bewohnerin blieb unverletzt. Ein an die Terrassenüberdachung angrenzender Gebäudeteil wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Noch während der Löscharbeiten nahmen Beamte der spezialisierten Tatortgruppe der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland erste Ermittlungen zur möglichen Brandursache auf. Hohenkirchen/Wangerland: Hubschrauberpilot mit Laserpointer geblendet - Zeugenaufruf Am 13.10.2023, gegen 19:30 Uhr, überflog die Hubschrauberbesatzung eines privaten Luftrettungsunternehmens den Ortsteil Hohenkirchen in Wangerland in Richtung der Insel Wangerooge. Bislang unbekannte Täter blendeten den Luftfahrzeugführer hierbei mit einem grünen Laserstrahl. Gleiches geschah etwa eine halbe Stunde später auf dem Rückflug des Hubschraubers. Glücklicherweise blieb der Pilot unverletzt und konnte den Hubschrauber sicher landen. Das Blenden ist kein Bagatelldelikt, sondern stellt einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr dar. Die Mindeststrafandrohung liegt bei sechs Monaten Freiheitsstrafe. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461/74490 in Verbindung zu setzen. Sachbeschädigung durch Farbschmierereien Am 12.10.2023 zwischen 10 Uhr und 13:30 Uhr besprühten unbekannte Täter den Holzzaun eines Grundstückes in der Hajo-Jürgens-Straße in Jever mit pinkfarbener Sprühfarbe. Auch der Asphalt des Gehweges und der Fahrbahn sowie der Zaun eines nahegelegenen Spielplatzes wurden derartig verunreinigt. Hinweise zur Täterschaft erbittet das Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461/74490.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell