POL-WHV: Pressmeldung der Polizei Varel 13. - 15.102023

Zetel - Selbstgebaute Knallkörper beschädigen Pkw Seit dem 08.10.2023 kommt es in der Jakob-Borchers-Straße in Zetel in den Abendstunden gelegentlich zu Knallgeräuschen. Am 13.10.23 ist es dabei zur Beschädigung eines Pkw gekommen. Die polizeilichen Ermittlungen sind aufgenommen worden. Nach erster Einschätzung handelt es sich um selbstgebaute Knallkörper. Bockhorn - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am Freitagmittag befährt eine 20-jährige Frau aus Varel mit ihrem Pkw die Hellmut-Barthel-Straße in Varel und will an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße nach links in diese abbiegen. Beim Abbiegen übersieht die junge Frau die entgegenkommende 45-jährige Frau aus Varel mit ihrem 12-jährigem Kind im Pkw. Im Kreuzungsbereich stoßen die Fahrzeuge zusammen. Bei dem Zusammenstoß werden alle Beteiligten Person leicht verletzt. An den Pkw entstehen Sachschäden. Varel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitagabend befährt eine 51-jährige Frau aus Varel mit ihrem Pkw den Tweehörnweg in Varel und biegt nach links in die Oldenburger Straße ein. Beim Abbiegen übersieht sie die von rechts kommende 32-jährige Frau aus Jever mit ihrem Pkw. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Frau aus Jever wird leicht verletzt. Zetel - Trunkenheit im Verkehr In der Nacht von Samstag auf Sonntag fällt ein 39-jähriger Mann aus Schortens mit seinem Pkw der Polizei in Zetel auf. Die Beamten entschließen sich zu einer Verkehrskontrolle und stellen eine Alkoholbeeinflussung fest. Bei einem anschließenden Atemalkoholtest bei der Polizei in Varel wird eine Alkoholbeeinflussung von 0,58 Promille festgestellt. Gegen den Mann ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Die Weiterfahrt ist dem Mann untersagt worden. Zetel - Sachbeschädigung Schaufenster Am frühen Sonntagmorgen wird von bislang unbekannten Tätern die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes Am Markt in Zetel mit einem Fahrradständer eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

