Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Portemonnaie beim Einkaufen gestohlen

Bergneustadt (ots)

In einem Discountmarkt an der Kölner Straße ist einer Seniorin am Dienstagnachmittag (26. September) das Portemonnaie aus der Einkaufstasche gestohlen worden. Die 87-Jährige aus Reichshof war gegen 15.50 Uhr im Bereich der Brotwaren von einem etwa 30 Jahre alten Mann angesprochen worden. Offenbar handelte es sich hierbei lediglich um ein Ablenkungsmanöver, denn als die Geschädigte kurze Zeit später in ihre Einkaufstasche griff, war ihr Portemonnaie verschwunden. Die Polizei rät, Geldbörsen, Brieftaschen oder Handys immer am Körper zu tragen, im besten Fall in verschlossenen Innentaschen der Kleidung. Trickdiebe sind immer auf der Suche nach guten Gelegenheiten und halten insbesondere nach im Einkaufswagen abgelegten Taschen Ausschau.

