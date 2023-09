Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Messingschrott mit gestohlenem Anhänger abtransportiert

Wipperfürth (ots)

Am frühen Montagmorgen (25. September) haben Unbekannte im Industriegebiet Klingsiepen Messingschrott gestohlen und mit einem zuvor in Remscheid gestohlenen Anhänger abtransportiert.

Am Montagmorgen hatte der Inhaber einer Firma in der Hansestraße festgestellt, dass aus einem Container eine größere Menge an Messingschrott fehlte. Dafür befanden sich auf dem Firmengelände diverse Gerätschaften einer Feuer- und Brandschutzfirma aus Remscheid. Es stellte sich heraus, dass im Verlauf des Wochenendes ein Anhänger der Firma in Remscheid-Lennep gestohlen worden war. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte ermittelt werden, dass mehrere Personen den gestohlenen Anhänger gegen 00.10 Uhr auf das Gelände der Firma in der Hansestraße schoben. Die ursprüngliche Beladung ließen sie auf dem Gelände zurück, luden stattdessen Messingschrott aus einem Container auf und flüchteten.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell