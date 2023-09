Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: 81-jähriger nach Unfallflucht schwer verletzt - Zeugen gesucht

Quakenbrück (ots)

Am Montag gegen 10:20 Uhr beabsichtigte ein 81-jähriger Quakenbrücker mit seinem Fahrrad die Menslager Straße in Richtung Hasestraße zu überqueren. Zeitgleich soll ein weißer Transporter einen Lkw auf der Menslager Straße in stadteinwärtige Richtung überholt haben. Der Senior stürzte und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Unklar ist, inwiefern es zu einer Berührung zwischen dem Transporter und dem Fahrradfahrer kam. Der Transporter soll eine Zulassung aus Gütersloh gehabt haben (GT-) und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer den Unfall beobachten konnte oder sonst Hinweise dazu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück unter 05431/907760.

