POL-OS: Melle: Einbruch in Einfamilienhaus

Osnabrück (ots) - Zwischen Samstagmittag (13 Uhr) und Sonntagmorgen (9.40 Uhr) kam es im Bereich Belm, Hagen a.T.W. und Dissen a.T.W. zu mehreren gewaltsamen Aufbrüchen von Fahrzeugen. In drei von vier Fällen erbeuteten die Täter Wertgegenstände. Die Tätern ereigneten sich in der Neuen Straße (Hnr 11) in Belm, in der Straße zum Jägerberg (Höhe Waldfriedhof) ...

mehr