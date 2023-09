Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm/Hagen a.T.W./Dissen a.T.W.: Serie von Pkw-Aufbrüchen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagmittag (13 Uhr) und Sonntagmorgen (9.40 Uhr) kam es im Bereich Belm, Hagen a.T.W. und Dissen a.T.W. zu mehreren gewaltsamen Aufbrüchen von Fahrzeugen. In drei von vier Fällen erbeuteten die Täter Wertgegenstände. Die Tätern ereigneten sich in der Neuen Straße (Hnr 11) in Belm, in der Straße zum Jägerberg (Höhe Waldfriedhof) in Hagen a.T.W. und in den Straßen Robert-Koch-Straße (Hnr 45) und der Bahnhofstraße (Hnr 53) in Dissen. Lediglich in Letzterer erlangten die Täter keine Beute. Die Vorgehensweise war in allen Taten identisch. Mit Gewalt schlugen die Diebe eine Fensterscheibe ein und griffen so ins Fahrzeuginnere. Betroffen waren ein BMW, ein Skoda, ein VW und ein Ford. Die Beute der Täter waren zwei Geldbörsen, eine Umhängetasche und eine Kühlbox. In der Robert-Koch-Straße konnte die entwendete Geldbörse unweit des Tatortes wieder aufgefunden werden, das Bargeld jedoch fehlte. Hinweise zu den Taten oder den Tätern nehmen die Dienststellen

Belm (05406 898630) Georgsmarienhütte (05401/83160) und Dissen unter 05421/931280

entgegen.

