Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 28-Jähriger ohne Ticket, mit Drogen - Zugfahrt endet in Untersuchungshaft

Halle/ Saale (ots)

Am Montag, den 7. August 2023 nutzte ein 28-Jähriger gegen 02:15 Uhr einen Intercityexpress, auf der Strecke von Berlin in Richtung Halle/ Saale Hauptbahnhof, ohne ein führ die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Demnach wurde die Bundespolizei um Unterstützung und Feststellung der Personalien gebeten. Eine Streife der Bundespolizei war mit Ankunft des Zuges am entsprechenden Bahnsteig und empfing den jungen Mann. Lediglich ein Foto seines Reisepasses konnte er den Beamten auf seinem Smartphone vorzeigen. Zum Zweck der zweifelsfreien Identitätsfeststellung wurde der aus Algerien Stammende mit in die Diensträume am Hauptbahnhof Halle/ Saale genommen. Eine Nachschau in seinen mitgeführten Sachen brachte keinerlei Ausweisdokumente, jedoch eine geringe Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz zum Vorschein. Diese wurde sichergestellt. Nach Ermittlung und Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass er seit dem 12. Juli dieses Jahres durch das Amtsgericht Karlsruhe per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Gegen den Mann wird wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Er verfügt über keinen festen Wohnsitz. Zudem liegen Anhaltspunkte vor, dass sich der Beschuldigte dem Verfahren durch Flucht entziehen wird. Demnach erging der Untersuchungshaftbefehl. Dieser wurde dem Gesuchten eröffnet. Es erfolgte die Vorführung vor dem Amtsgericht Halle/Saale. Der zuständige Richter bestätigte jenen Haftbefehl. Infolgedessen wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Zudem erhält er erneut Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Die Ausschreibende Behörde wurde über den vorerst neuen Aufenthaltsort entsprechend unterrichtet.

