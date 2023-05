POL-LB: Rems-Murr-Kreis: Leutenbach/Ludwigsburg: Vermisste Person aufgefunden

Ludwigsburg (ots) - Bereits am Samstag 20.05.2023 ereignete sich ein Sachverhalt, der in einem Regionalzug bei Ludwigsburg begann und schließlich in Besigheim in einen versuchten Raub zum Nachteil einer 41-jährige Frau mündete. Die 41-Jährige stieg am Bahnhof Ludwigsburg vermutlich in den Regionalzug MEX 18, der um 23:51 Uhr in Richtung Osterburken abfuhr. Im Zug ...

mehr