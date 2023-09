Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Bewaffneter Tankstellenraub in Gesmold

Melle (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 01:58 Uhr, überfielen zwei Unbekannte die Aral-Tankstelle in Melle-Gesmold. Die beiden Männer hatten die Tankstelle betreten und sich zunächst umgesehen. Im Kassenbereich forderte einer der Täter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Kasseninhalts. Dem kam der Mitarbeiter nicht nach, woraufhin sich ein Täter hinter den Tresen begab und vergeblich versuchte, die Kasse zu öffnen. Schließlich flüchteten die Männer mit einigen Schachteln Zigaretten fußläufig vom Tatort. Offenbar begaben sie sich in Richtung Gewerbepark, dort stand mutmaßlich ein Fluchtfahrzeug bereit. Der betroffene Mitarbeiter blieb körperlich unversehrt, erlitt jedoch einen Schock.

Die Räuber wurden wie folgt beschrieben:

Erste Person:

- männlich - Kinn- und Mundpartie durch eine Stoffmaske bedeckt - blaue Stoffhose - schwarze Sneaker - helle Einmalhandschuhe

Zweite Person:

- männlich - Kinn- und Mundpartie durch eine Stoffmaske bedeckt - beiger Kapuzenpulli - graue Hose - schwarze Sneaker, dazu weiße Socken - helle Einmalhandschuhe

Beide Personen sprachen akzentfrei Deutsch.

Die alarmierte Polizei begann unmittelbar mit der Tatortarbeit und einer Nahbereichsfahndung. Mehrere Personen und Pkw wurden im Nahbereich kontrolliert, ein Tatverdacht erhärtete sich gegen die Kontrollierten bislang jedoch nicht. Die Ermittler der Polizei suchen nach Hinweisen zu der Tat, diese werden unter 05422/92260 entgegengenommen.

