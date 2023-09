POL-GM: 16-Jähriger mit nicht zugelassenem Auto unterwegs

Wiehl (ots) - Am Sonntag (24. September) standen auf einem Parkplatz an der Jahnstraße in Wiehl-Bielstein zwei Autos in Brand. Ein Opel Corsa und ein VW Touareg parkten zwischen 23.30 Uhr und 0.15 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber dem Sportplatz. Zeugen bemerkten gegen 0.15 Uhr die Flammen und riefen den Notruf. An den Autos entstand erheblicher Schaden. Die Polizei hat die Fahrzeuge sichergestellt. Hinweise nimmt das ...

