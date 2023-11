POL-DN: Körperverletzung durch Pfefferspray

Aldenhoven (ots) - In Aldenhoven hat es am Donnerstag (16.11.2023) zwei Einbrüche gegeben. In beiden Fällen machten die Täter Beute. Zunächst brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 18:50 Uhr in ein Haus auf der Mies-van-der-Rohe-Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu einem Wohnhaus. Dann durchsuchten sie sämtliche Schränke. Die Täter erbeuteten Bargeld mit einem ...

mehr