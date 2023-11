Polizei Düren

POL-DN: Taschendiebe waren mittags in Jülich aktiv

Jülich (ots)

Am Donnerstag (16.11.2023) wurden bei der Polizei drei Taschendiebstähle angezeigt. Alle drei Fälle ereigneten sich mittags innerhalb kurzer Zeit in der Jülicher Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde in der Kurfürstenstraße einer 86 Jahre alten ortsansässigen Geschädigten beim Einkauf die Umhängetasche samt Geldbörse gestohlen. Auch eine 69-Jährige befand sich am Donnerstagmittag in der Innenstadt von Jülich zum Einkauf. Sie stellte an der Kasse eines Geschäfts in der Kölnstraße ihre offenstehende Tasche fest. Zwischen 12:20 Uhr und 12:35 Uhr entwendeten auch ihr unbekannte Täter die Geldbörse, samt Bargeld im unteren dreistellen Bereich und persönlicher Dokumente. Neben der Frau aus Jülich wurde eine 57-Jährige fast zeitgleich Opfer eines Taschendiebstahls auf der Kölnstraße. Auch sie shoppte in der Jülicher Innenstadt und stellte plötzlich fest, dass ihr Rucksack von Taschendieben geöffnet und das darin befindliche Portemonnaie gestohlen worden war. Die Frau, die ebenfalls aus Jülich stammt, kann den Tatzeitraum zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr am Donnerstag eingrenzen. Zeugen, die einen der beschriebenen Vorfälle bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Leistelle der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen. In allen drei Fällen waren die Opfer auf alltägliche Vorgänge konzentriert und abgelenkt. Diesen Umstand nutzten die Taschendiebe gezielt aus. Um in derartigen Situationen nicht ebenfalls zum Opfer von Dieben zu werden, sollten Sie Ihre Wertsachen möglichst nah am Körper, am besten in geschlossenen Taschen aufbewahren. Werden Sie misstrauisch, wenn Ihnen Fremde zu nahekommen oder Sie anrempeln. Machen Sie auf sich und die Situation aufmerksam und informieren Sie die Polizei. Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie auf der Landesseite https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell