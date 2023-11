Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall in Siersdorf

Aldenhoven (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 109. Ein 46-Jähriger aus Übach-Palenberg geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Wohnmobil und einem weiteren Pkw zusammen.

Gegen 17:10 Uhr befuhr der 46-Jährige mit seinem Pkw die L109 aus Richtung Siersdorf in Fahrtrichtung Dürboslar. In einer Linkskurve geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und stieß frontal mit dem Wohnmobil eines 58-Jährigen aus Baesweiler zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 46-Jährigen gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, an dessen Steuer ein 20-Jähriger aus Baesweiler saß. Der 46-Jährige, sowie der Fahrer des Wohnmobils erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L 109 gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell