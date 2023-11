Polizei Düren

POL-DN: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.11.2023) um 15:28 Uhr wurden die Feuerwehr Düren, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Brand in der Eisenbahnstraße in Düren gerufen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Erdgeschosswohnung bereits in Vollbrand. Ersthelfer bargen die Bewohner aus der brennenden Wohnung und verhinderten Schlimmeres. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen brachten Feuerwehrkräfte weitere sechs Personen aus dem Gebäude, während zeitgleich Löschmaßnahmen eine weitere Brandausbreitung verhinderten.

Insgesamt wurden zwölf Personen durch den Brand verletzt, zwei davon schwer. Alle Verletzten wurden nach einer Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell