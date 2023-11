POL-DN: Raub vor dem Supermarkt - Zeugen gesucht

Düren (ots) - Am Montagmorgen (13.11.2023) rutschte eine Frau auf der Stolzestraße in Düren beim Abbiegen mit ihrem Kleinkraftrad weg. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. Eine 20-Jährige aus Hürtgenwald bog um 06:55 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad von der Stolzestraße auf die Fritz-Erler-Straße ab. Hierbei rutschte sie auf nasser Fahrbahn weg und stürzte. Die junge Frau aus Hürtgenwald wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein ...

